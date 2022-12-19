Во Франции усомнились в правильности гола Месси в финале ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 20:43
©FIFA

Второй гол Лионеля Месси, забитый на 108-й минуте в ворота сборной Франции засчитан ошибочно, считает французское издание L’Equipe.

Этот мяч, который был забит в дополнительное время вывел Аргентину вперед - 3:2. При этом на поле уже находились запасные игроки южноамериканцев.

"Когда Месси забил после сэйва Льориса, некоторые запасные игроки сборной Аргентины, охваченные эмоциями, уже находились на поле, готовые праздновать победу. Это строго запрещено.

Пункт девять правила три гласит: "Если после забитого гола судья до возобновления игры замечает, что в момент забитого гола на поле находится посторонний человек, судья должен отменить гол, в случае, если это был: запасной или замененный игрок, удаленный игрок или должностное лицо команды, забившей гол. Игра должна возобновиться штрафным ударом в том месте, где находился дополнительный игрок", – пишет газета.

Ранее L’Equipe оценила работу польского арбитра Шимона Марчиняка в финале ЧМ-2022 на два балла из десяти.

Сборные Аргентины и Франции в основное и дополнительное время не выявили победителя - 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы оказались сильнее - 4:2.

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Метки:
Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу

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