Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022

Автор:

Комментарии

Экс-игрок "Астаны" впервые сыграл на ЧМ. Чем он отметился в матче с Бразилией

Экс-игрок "Астаны" впервые сыграл на ЧМ. Чем он отметился в матче с Бразилией
©FIFA World Cup

Бывший полузащитник "Астаны" Неманья Максимович сыграл свой первый матч на чемпионатах мира. Это случилось в игре первого тура группы G ЧМ-2022 в Катаре против команды Бразилии (0:2). Корреспондент Vesti.kz - о том, чем отметился 27-летний хавбек за отведенные 15 минут встречи.

Сербской сборной не удалось порадовать своих болельщиков и добиться сенсации в матче с Бразилией. Команда продержалась более часа, но затем пропустила два гола, автором которых стал нападающий Ришарлисон.

На 83-й минуте матча, уже при счете 0:2, главный тренер Драган Стойкович сделал последнюю пятую замену, выпустив вместо нападающего Александра Митровича полузащитника Максимовича. С учетом семи добавленных минут Неманья провел на поле почти четверть часа.

Действовал полузащитник в центре поля, но ближе к своим воротам. Максимович сразу добавил активности в прессинге, первым встречая соперников с мячом, но особой эффективности от этого не возникло. В целом футболист был не очень заметен на поле, особенно при контроле мяча сербами.

Всего за игру он семь раз коснулся мяча, сделал пять точных передач из шести и записал на свой счет один блок. Однако сам факт выхода на поле в матче чемпионата мира, да еще и против Бразилии, - очень важен для карьеры и биографии Максимовича.

В 2018 году Неманья впервые был близок к попаданию на ЧМ, но в итоге стал одним из отсеянных в последний момент футболистов. И вот теперь, спустя четыре с половиной года, экс-игрок "Астаны" не просто попал на мировое первенство, но и сыграл с бразильцами.

Если сборная Сербии ставит задачу выхода из группы, то 28 ноября команде предстоит реабилитироваться в игре с Камеруном. Последний матч в групповом этапе сербы проведут в ночь на 3 декабря против Швейцарии. Возможно, Максимович сыграет и в двух следующих встречах.

Напомним, что на прошлом ЧМ сборные Сербии и Бразилии также сыграли в групповом этапе. Тогда южноамериканцы выиграли с таким же счетом 2:0, а в составе сербов 90 минут отыграл опытный защитник Антонио Рукавина. Спустя неделю было объявлено о его переходе в "Астану", где он впоследствии играл до конца сезона-2021.

Экс-игрок "Астаны" едет на ЧМ. Ему уже 27, играет в Ла Лиге и он потерял в цене

Фото: FIFA World Cup©️

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Астана ФК Максимович Неманья Сербия Бразилия Катар

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus