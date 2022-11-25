Экс-игрок "Астаны" впервые сыграл на ЧМ. Чем он отметился в матче с Бразилией

Бывший полузащитник "Астаны" Неманья Максимович сыграл свой первый матч на чемпионатах мира. Это случилось в игре первого тура группы G ЧМ-2022 в Катаре против команды Бразилии (0:2). Корреспондент Vesti.kz - о том, чем отметился 27-летний хавбек за отведенные 15 минут встречи.

Сербской сборной не удалось порадовать своих болельщиков и добиться сенсации в матче с Бразилией. Команда продержалась более часа, но затем пропустила два гола, автором которых стал нападающий Ришарлисон.

На 83-й минуте матча, уже при счете 0:2, главный тренер Драган Стойкович сделал последнюю пятую замену, выпустив вместо нападающего Александра Митровича полузащитника Максимовича. С учетом семи добавленных минут Неманья провел на поле почти четверть часа.

Действовал полузащитник в центре поля, но ближе к своим воротам. Максимович сразу добавил активности в прессинге, первым встречая соперников с мячом, но особой эффективности от этого не возникло. В целом футболист был не очень заметен на поле, особенно при контроле мяча сербами.

Всего за игру он семь раз коснулся мяча, сделал пять точных передач из шести и записал на свой счет один блок. Однако сам факт выхода на поле в матче чемпионата мира, да еще и против Бразилии, - очень важен для карьеры и биографии Максимовича.

В 2018 году Неманья впервые был близок к попаданию на ЧМ, но в итоге стал одним из отсеянных в последний момент футболистов. И вот теперь, спустя четыре с половиной года, экс-игрок "Астаны" не просто попал на мировое первенство, но и сыграл с бразильцами.

Если сборная Сербии ставит задачу выхода из группы, то 28 ноября команде предстоит реабилитироваться в игре с Камеруном. Последний матч в групповом этапе сербы проведут в ночь на 3 декабря против Швейцарии. Возможно, Максимович сыграет и в двух следующих встречах.

Напомним, что на прошлом ЧМ сборные Сербии и Бразилии также сыграли в групповом этапе. Тогда южноамериканцы выиграли с таким же счетом 2:0, а в составе сербов 90 минут отыграл опытный защитник Антонио Рукавина. Спустя неделю было объявлено о его переходе в "Астану", где он впоследствии играл до конца сезона-2021.

Экс-игрок "Астаны" едет на ЧМ. Ему уже 27, играет в Ла Лиге и он потерял в цене

Фото: FIFA World Cup©️