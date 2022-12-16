Доход ФИФА от ЧМ-2022 составил больше 10 миллиардов долларов

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 22:30
©Fifa.com

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил о доходах ФИФА от организации ЧМ-2022. Показатели мундиаля в Катаре превзошли ЧМ-2018, который проходил в России.

"Доход ФИФА – 10,5 миллиарда долларов. На один миллиард долларов больше, чем четыре года назад", – заявил Инфантино.

Напомним, на чемпионате мира-2022 осталось провести две игры. 17 декабря в матче за третье место сыграют сборные Марокко и Хорватии. 18 декабря в финале встретятся команды Аргентины и Франции.

 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу ФИФА

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