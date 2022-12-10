Дисквалификация Аргентины? ФИФА открыла дело после скандального матча ЧМ-2022 с Нидерландами

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором аргентинцы встречались со сборной Нидерландов, ФИФА открыла дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины, передает корреспондент Vesti.kz.

Предметом разбирательств станут слова Эмилиано Мартинеса и Лионеля Месси в адрес главного судьи встречи Матеу Лаоса. Месси заявил, что арбитр не соответствует уровню турнира, а Мартинес назвал Лаоса худшим с отрывом арбитром ЧМ. Также будет рассмотрено поведение игроков сборной Аргентины во время матча. Леандро Паредес умышленно выбил мяч в скамейку запасных соперника, спровоцировав стычку футболистов, а затем он же, защитник Николас Отаменди и другие игроки Аргентины издевательски праздновали проход дальше перед сборной Нидерландов после окончания серии пенальти.

Решение будет вынесено до начала полуфинального матча Аргентины со сборной Хорватии.

Напомним, что основное время встречи завершилось с результатом 2:2, а в серии пенальти был зафиксирован счет 4:3 в пользу аргентинцев. Работа испанского арбитра Матеу Лаоса, показавшего 15 желтых карточек вызвала шквал критики от представителей обеих сторон.

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