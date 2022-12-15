Дидье Дешам установил два достижения в качестве тренера сборной Франции на ЧМ

Наставник сборной Франции по футболу Дидье Дешам стал четвертым тренером в истории, который сумел выйти в финал двух чемпионатов мира подряд, передает Opta Sport.

До него такого успеха добивались Витторио Поццо с Италией (1934 и 1938), Карлос Билардо с Аргентиной (1986 и 1990) и Франц Беккенбауэр с Германией (1986 и 1990).

Также Дешам - второй тренер в истории ЧМ по числу побед (14). Он догнал по этому показателю Луиса Фелипе Сколари, на первом месте идет Хельмут Шен (16).

Напомним, в финале ЧМ-2022 в Катаре сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря.

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