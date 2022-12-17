"Будет спорить с вами час". Как Мбаппе фанатеет по Роналду

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 15:30
©twitter.com/KMbappe

Экс-защитник ПСЖ, ныне выступающий за "Лейпциг" Абду Диалло рассказал, что форвард парижского клуба и сборной Франции Килиан Мбаппе фанатеет от Криштиану Роналду. Он считает, что португалец лучше его одноклубника из команды Аргентины Лионеля Месси.

"Роналду буквально все для Мбаппе. Если вы спросите у него, кто лучше - Роналду или Месси, он будет спорить с вами минимум час. Для него Роналду - неприкасаем", - цитирует Диалло Daily Mail.

Напомним, что Мбаппе и Месси вместе играют в ПСЖ. А завтра,18 декабря, в составе своих сборных они встретятся в финале ЧМ-2022 в Катаре. 

При этом Мбаппе никогда не скрывал своего восхищения Роналду, отмечая это в соцсетях.

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Метки:
Мбаппе Килиан Роналду Криштиану Месси Лионель ПСЖ ЧМ-2022 по футболу

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