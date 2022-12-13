"Боль и неопределенность". Роналду оставил послание после вылета с ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 23:55
©FIFA

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду оставил сообщение в своем Instagram, передает корреспондент Vesti.kz.

"Реальность состоит из трех вещей: боль, неопределенность и постоянная работа", - гласит надпись в сторис игрока.

Отметим, что 37-летний футболист, выступавший ранее за английский "МЮ", после скандального интервью недавно остался без клуба.

В составе сборной Португалии он дошел до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре, вылетев после сенсационного поражения от Марокко. При этом он заявил, что не намерен завершать карьеру в национальной команде и хочет сыграть на Евро-2024.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Роналду Криштиану

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"Боль и неопределенность". Роналду оставил послание после вылета с ЧМ-2022
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