Бензема разозлился на сборную Франции. Форвард не поехал на финал ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 14:29
©instagram.com/karimbenzema/

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема снова находится не в самых лучших отношениях с персоналом сборной Франции по футболу. Об этом сообщает L’Equipe.

34-летний форвард получил травму в преддверии старта чемпионата мира в Катаре, в результате чего покинул расположение "трехцветных" и был отправлен домой.

Однако обладатель "Золотого мяча" не хотел покидать команду, но был вынужден сделать это из-за требования персонала команды. Именно поэтому Бензема разозлился на штаб сборной Франции и решил оборвать все контакты с его представителями.

В то же время Бензема мог присутствовать на финале ЧМ-2022 по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, однако форвард принял решение остаться в Испании и посмотреть матч дома.

Ранее появлялась информация, что Бензема может даже принять участие в самой финальной встрече, однако главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не подтверждал такие слухи и старался избегать прямого ответа на все вопросы. После этого Макрон пригласил травмированных футболистов, которые не смогут помочь своей команде, в Катар на решающий матч турнира.

Несмотря на отказ Бензема, в Катар поедут другие игроки, в числе которых Преснел Кимпембе, Н'Голо Канте и Поль Погба.

Финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины на стадионе "Лусаил Айконик" состоится сегодня, 18 декабря. Начало матча в 21:00 по времени Астаны, прямая трансляция доступна здесь.

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Метки:
Франция ЧМ-2022 по футболу

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