Бензема оставил послание после печального вердикта

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал тот факт, что из-за травмы пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре. Футболист в соцсетях оставил послание для команды и болельщиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

19 ноября игроку "Реала" пришлось досрочно покинуть тренировку и отправиться на обследование в клинику в Дохе, где ему вынесли неутешительный вердикт - травма прямой мышцы бедра. На восстановление 34-летнего форварда потребуется три недели. Вместо Бензема в сборную Франции вызван форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль.

"В своей жизни я никогда не сдаюсь, но сегодня вечером я должен думать о команде, как всегда и поступал. Разум мне подсказывает оставить свое место кому-то, кто может помочь нашей команде отлично провести чемпионат мира. Спасибо всем за поддержку!" - написал Карим.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Франция в группе D сыграет с Данией, Тунисом и Австралией.

Прямая трансляция церемонии открытия и матча Катар - Эквадор ЧМ-2022 по футболу

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