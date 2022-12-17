Бензема не вернется в сборную Франции на финал ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 00:00
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема не намерен посещать финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции, который состоится 18 декабря в Катаре.

По данным издания Libertad Digital Бензема недоволен отношением к нему со стороны главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Форвард "Реала" пропустил весь ЧМ-2022 из-за травмы бедра, полученной во время первой тренировки сборной Франции в Дохе. По слухам, Бензема в ярости на Дешама, который якобы отправил футболиста домой из-за травмы. На данный момент нападающий тренируется в штатном режиме на базе "Реала". 

Однако, решение действующего обладателя "Золотого мяча" может изменить президент Франции Эммануэль Макрон, который намерен взять с собой на финальный матч чемпионата мира всех французских футболистов, которые пропустили турнир из-за травмы.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 21:00 по времени Астаны.

 

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Метки:
Франция ЧМ-2022 по футболу

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