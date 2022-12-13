"Бавария" решила заполучить вратаря сборной Хорватии после успеха на ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 10:47
©story.hr

Руководство "Баварии" начало переговоры с представителями вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Футболист, защищающий цвета загребского "Динамо", может заменить травмированного Мануэля Нойера, который сломал ногу, катаясь на лыжах, и теперь пропустит остаток сезона. 

В данный момент Ливакович находится в Катаре, где в составе сборной принимает участие в чемпионате мира. Сегодня, в ночь с 13 на 14 декабря, его команде предстоит провести полуфинал против Аргентины. В пяти матчах на ЧМ-2022 он пропустил три мяча. 

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
ЧМ-2022 по футболу Хорватия Германия Бавария

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:36
ЧМ-2022
Мог сыграть на ЧМ-2022. Карим Бензема восстановился от травмы
Сегодня , 22:08
ЧМ-2022
Главный тренер сборной Казахстана спрогнозировал финалистов ЧМ-2022
Сегодня , 20:25
ЧМ-2022
Криштиану Роналду принял судьбоносное решение о своем будущем в сборной Португалии
Сегодня , 18:19
ЧМ-2022
Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера сборной Португалии
Сегодня , 17:50
ЧМ-2022
Остановят ли "шашечные" Месси в погоне за мечтой?
Сегодня , 17:30
ЧМ-2022
"Мы готовы на все". Тренер сборной Марокко - о матче с Францией и противодействии Мбаппе
Сегодня , 15:08
ЧМ-2022
"Смотрим с уважением, но без страха". Модрич сделал заявление о предстоящем матче ЧМ Аргентина - Хорватия
Сегодня , 13:56
ЧМ-2022
Серия на ЧМ-2022 продолжается: с 1982 года в финалах играет минимум один игрок "Баварии" и "Интера"
Сегодня , 12:24
ЧМ-2022
В полуфинале ЧМ-2022 Месси и Модрич встретятся в 29-й раз: кто чаще побеждал, забивал и не только?
Сегодня , 11:59
ЧМ-2022
"Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке". Фигу раскритиковал тренера сборной Португалии
© 2008 - 2022 ТОО «EML»