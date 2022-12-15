Аршавин жестко потроллил Роналду перед финалом ЧМ-2022

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Сегодня 13:09
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Андрей Аршавин считает, что португальский форвард Криштиану Роналду обязательно будет смотреть финал ЧМ-2022 в Катаре. Экс-игрок алматинского "Кайрата", лондонского "Арсенала" и сборной России жестко потроллил звезду, припомнив тому рыдания после вылета его команды с турнира.

Напомним, в финале чемпионата мира, который состоится 18 декабря, сыграют Франция и Аргентина. 

"Знаете, кто будет главным зрителем финала ЧМ-2022? Криштиану Роналду. Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может еще тумбу-юмбу какую-нибудь включит, чтобы Месси не выиграл", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Аршавин Андрей Роналду Криштиану Франция Аргентина Португалия

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