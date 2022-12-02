Антирекорд зафиксирован в сенсационном матче сборной Японии на ЧМ-2022

Сборная Японии сенсационно победила Испанию (2:1) в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом, как информирует Opta Sports, японцы владели мячом 18 процентов времени - это антирекорд по владению для команды, победившей в матче чемпионата мира.

Также отмечается, что Япония стала третьей сборной в истории, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, в которых уступала к перерыву, после Бразилии в 1938 году и Германии в 1970-м.

В 1/8 финала ЧМ-2022, 5 декабря, Япония сыграет с Хорватией, а на следующий день Испания встретится с Марокко.

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