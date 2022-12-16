США или Европа? Стал известен фаворит в борьбе за Роналду

Известный итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал Soccernews.nl о будущем нападающего Криштиану Роналду, передает корреспондент Vesti.kz.

"Единственное предложение, которое он получил, исходило от "Аль-Насра". Они уже хотели подписать его летом, и теперь на столе лежит предложение в 200 миллионов евро за сезон по контракту на два с половиной года. Криштиану действительно хотел остаться в Европе, но конкретных предложений от европейских клубов ему не поступало. Только из "Ньюкасла", но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в "Аль-Наср".

Конечно, у него нет действующего контракта, поэтому предложения все еще могут поступать, но мне интересно, произойдет ли это. На данный момент возможны только арабские команды, например из Дубая. В Европе у него нет вариантов. Да, португальский "Спортинг" очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с "Аль-Насром" и другими арабскими клубами", - сообщает Ди Марцио.

Напомним, не так давно "Манчестер Юнайтед" расторг соглашение с Роналду после скандального интервью. На ЧМ-2022 в Катаре 37-летний игрок в составе сборной Португалии дошел до 1/4 финала, где состоялась громкая сенсация - поражение от Марокко.