"Канело" перед трилогией с Головкиным отговаривают от реванша с Биволом

Глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил мнение о том, что мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (57-2-2, 39 КО) не стоит проводить реванш с россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), сообщает Boxingscene.com.

В мае Бивол сенсационно победил "Канело".

"Если Канело снова сразится с Биволом, будет еще хуже. Вот в чем суть. Определяющее значение - за стилями", - заявил промоутер.

Впрочем, Де Ла Хойя не исключает победы Альвареса, но при условии того, что ему нужно произвести изменения в тренерском штабе.

"Если Сауль не сменит тренеров, если не улучшит работу ног, ему не победить Бивола. Дмитрий здорово использует интеллект. Если посмотреть на проигрыши Альвареса, то они приходятся только на противостояния с Мейвезером и Биволом. Так вот, он проиграл из-за работы ног. Он уступил, потому что у других парней были легкие ноги, а у него слишком тяжелые. Если он сменит тренера, у него есть шанс победить Бивола", - добавил он.

Напомним, 17 сентября "Канело" и казахстанец Геннадий Головкин (57-2-2, 39 КО) проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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