МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше

©Eurosport
Новости спорта Наши проекты Мировой спорт
Вчера 15:38

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор поделился рейтингом самых высокооплачиваемых спортсменов, составленным аналитиками платформы OLBG, сообщает Sports.ru.

Ирландец, находясь в октагоне в 2021 году, зарабатывал по 8,6 миллиона долларов в минуту.

На втором месте абсолютный чемпион по боксу в суперсреднем весе Сауль "Канело" Альварес, который за минуту в ринге заработал 444 тысячи долларов. Третье место у игрока в американский футбол Тома Брэди (37 тысяч в минуту).

Замыкают рейтинг футболисты Неймар (32 тысячи) и Криштиану Роналду (18 тысяч).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
МакГрегор Конор Роналду Криштиану Альварес Сауль Неймар


Наши проекты Мировой спорт
0
Вчера 15:38
© 2008 - 2022 ТОО «EML»