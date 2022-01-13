Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор поделился рейтингом самых высокооплачиваемых спортсменов, составленным аналитиками платформы OLBG, сообщает Sports.ru.

Ирландец, находясь в октагоне в 2021 году, зарабатывал по 8,6 миллиона долларов в минуту.

На втором месте абсолютный чемпион по боксу в суперсреднем весе Сауль "Канело" Альварес, который за минуту в ринге заработал 444 тысячи долларов. Третье место у игрока в американский футбол Тома Брэди (37 тысяч в минуту).

Замыкают рейтинг футболисты Неймар (32 тысячи) и Криштиану Роналду (18 тысяч).