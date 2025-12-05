Как выглядит сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Нидерландов и Германии

В ночь с 29 на 30 июня с чемпионата мира по футболу 2026 года вылетели сразу две топовые сборные. Стадию 1/16 финала не сумели преодолеть Германия и Нидерланды, передают Vesti.kz.
Так, сборная Германии в серии пенальти сенсационно уступила Парагваю, а Нидерланды также по пенальти уступили Марокко.
Сетка и расписание матчей плей-офф ЧМ-2026
Все пары 1/16 финала:
29.06, 00:00 — ЮАР — Канада - 0:1.
29.06, 22:00 — Бразилия — Япония - 2:1.
30.06, 01:30 — Германия — Парагвай - 1:1, пенальти 3:4.
30.06, 06:00 — Нидерланды — Марокко - 1:1, пенальти 2:3.
30.06, 22:00 — Кот-д’Ивуар — Норвегия.
01.07, 02:00 — Франция — Швеция.
01.07, 06:00 — Мексика — Эквадор.
01.07, 21:00 — Англия — ДР Конго.
02.07, 01:00 — Бельгия — Сенегал.
02.07, 05:00 — США — Босния и Герцеговина.
03.07, 00:00 — Испания — Австрия.
03.07, 04:00 — Португалия — Хорватия.
03.07, 08:00 — Швейцария — Алжир.
03.07, 23:00 — Австралия — Египет.
04.07, 03:00 — Аргентина — Кабо-Верде.
04.07, 06:30 — Колумбия — Гана.
1/8 финала (матчи с 4 по 8 июля)
Парагвай — Франция / Швеция
Канада — Марокко
Португалия / Хорватия — Испания / Австрия
США / Босния и Герцеговина — Бельгия / Сенегал
Бразилия — Кот-д'Ивуар / Норвегия
Мексика / Эквадор — Англия / ДР Конго
Аргентина / Кабо-Верде — Австралия / Египет
Швейцария / Алжир — Колумбия / Гана
1/4 финала (с 9 по 12 июля)
Парагвай / Франция / Швеция — Канада / Нидерланды / Марокко (четверть 1)
Португалия / Хорватия / Испания / Австрия — США / Босния и Герцеговина / Бельгия / Сенегал (четверть 2)
Бразилия / Кот-д'Ивуар / Норвегия — Мексика / Эквадор / Англия / ДР Конго (четверть 3)
Аргентина / Кабо-Верде / Австралия / Египет — Швейцария / Алжир / Колумбия / Гана (четверть 4)
1/2 финала (14 и 15 июля)
Победители четверти 1 и четверти 2
Победители четверти 3 и четверти 4
Матч за 3-е место (19 июля)
Финал (19 июля)
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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Англия
ДР Конго
(ДР Конго)
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