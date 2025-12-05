Сборные Аргентины и Кабо-Верде объявили стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главной интригой встречи станет противостояние знаменитого капитана аргентинцев Лионеля Месси и голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, который стал звездой на этом турнире.

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Стартовый состав Аргентины: Э. Мартинес, Л. Мартинес, Ромеро, Медина, Молина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альмада, Л. Мартинес.

Стартовый состав Кабо-Верде: Возинья, Боржеш, Лопес, С. Кабрал, Морейра, Ленини, Ж. Кабрал, Д. Дуарте, Л. Дуарте, Да Кошта, Мендеш.

Встреча пройдет на стадионе "Хард Рок" в Майами (США). Главным арбитром назначен канадец Дрю Фишер. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по времени Казахстана.

Аргентина пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе J, тогда как Кабо-Верде финишировал вторым в квартете H. Победитель сегодняшнего противостояния в 1/8 финала встретится со сборной Египта, которая ранее в серии пенальти обыграла Австралию.

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