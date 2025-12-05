Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Норвегия разгромила Ирак.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в США и завершилась со счетом 4:1. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, для которого это дебютное мировое первенство.

Напомним, что после победы сборная Норвегии возглавила группу I, обойдя Францию. В следующем матче она сыграет с Сенегалом.

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