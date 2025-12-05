Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 06:23
 

Видеообзор разгромной победы Норвегии на ЧМ-2026 с дублем от Холанда

  Комментарии

Поделиться
Видеообзор разгромной победы Норвегии на ЧМ-2026 с дублем от Холанда Эрлинг Холанд. Фото: depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Норвегия разгромила Ирак.

Поделиться

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Норвегия разгромила Ирак.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в США и завершилась со счетом 4:1. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, для которого это дебютное мировое первенство. 

Напомним, что после победы сборная Норвегии возглавила группу I, обойдя Францию. В следующем матче она сыграет с Сенегалом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!