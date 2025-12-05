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ЧМ-2026
Сегодня 03:30
 

Видеообзор победы Франции на ЧМ-2026 с рекордным дублем Мбаппе

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Видеообзор победы Франции на ЧМ-2026 с рекордным дублем Мбаппе Киллиан Мбаппе. ©depositphotos.com/canno73

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором борная Франции обыграла Сенегал.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором борная Франции обыграла Сенегал.

Как сообщают Vesti.kz, стартовый матч группы I между командами завершился со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Напомним, что в группу I на ЧМ-2026, помимо Франции и Сенегала, также входят сборные Норвегии и Ирака. В плей-офф от каждого квартета выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также восемь лучших среди тех, кто станет третьим. В 

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