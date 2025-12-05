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ЧМ-2026
Сегодня 06:16
 

Видеообзор матча, или как Канада стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2026

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Видеообзор матча, или как Канада стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2026 Фото: instagram.com/canmnt©

Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча, который определил первого участника 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

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Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча, который определил первого участника 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, первой парой, встретившейся в плей-офф, стали сборные ЮАР и Канады. Их судьбу в 1/16-й решил один единственный гол. Его на 92-й минуте забил канадский полузащитник Стефан Эуштакиу.

За выход в четвертьфинал сборная Канады встретится с победителем противостояния между Нидерландами и Марокко. Матч 1/16 финала состоится 30 июня. 

 

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