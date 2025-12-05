Сборная Канады узнала, с кем сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу после победы над Южной Африкой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Канадцы стали первыми участниками следующей стадии турнира, обыграв сборную ЮАР со счетом 1:0. Победный гол на второй компенсированной минуте забил Стефан Эуштакиу.
Теперь в матче за выход в четвертьфинал сборная Канады встретится с победителем противостояния между Нидерландами и Марокко. Эта игра 1/16 финала состоится 30 июня в 06:00 по казахстанскому времени.
Сам матч 1/8 финала с участием Канады пройдет 4 июля.
Капитан сборной Узбекистана поспорит с Месси и Мбаппе за лучший гол ЧМ-2026
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама