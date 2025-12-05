Сборная Канады узнала, с кем сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу после победы над Южной Африкой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Канадцы стали первыми участниками следующей стадии турнира, обыграв сборную ЮАР со счетом 1:0. Победный гол на второй компенсированной минуте забил Стефан Эуштакиу.

Теперь в матче за выход в четвертьфинал сборная Канады встретится с победителем противостояния между Нидерландами и Марокко. Эта игра 1/16 финала состоится 30 июня в 06:00 по казахстанскому времени.

Сам матч 1/8 финала с участием Канады пройдет 4 июля.

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