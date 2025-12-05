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ЧМ-2026
Сегодня 04:51
 

Видеообзор матча, или как Эквадор сенсационно победил Германию и вышел в плей-офф ЧМ-2026

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Видеообзор матча, или как Эквадор сенсационно победил Германию и вышел в плей-офф ЧМ-2026 Фото: depositphotos/thenews2.com©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы Эквадора над Германией в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы Эквадора над Германией в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча группы Е прошла в Ист-Ратерфорде (США) и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Латинской Америки.

Благодаря этому успеху сборная Эквадора пробилась в плей-офф ЧМ-2026. Она стала второй командой, которая гарантировала себе выход в 1/16 финала с третьего места в группе. 

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