Сборная Эквадора пробилась в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала второй командой, которая гарантировала себе выход в 1/16 финала с третьего места в группе.

Ключевым для эквадорцев стал заключительный матч группового этапа, в котором они сенсационно обыграли Германию со счётом 2:1. Ранее они уступили Кот-д’Ивуару (0:1) и сыграли в нулевую ничью с Кюрасао.

В группе E Эквадор финишировал третьим, пропустив вперед Германию и Кот-д’Ивуар и оставив позади Кюрасао. Подробнее со статистикой и турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Накануне первой командой, вышедшей в плей-офф с третьего места, стала Босния и Герцеговина. Эквадор по итогам трёх туров набрал четыре очка и в рейтинге лучших сборных, занявших третьи места, поднялся выше этой европейской сборной.

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