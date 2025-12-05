Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал выход команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу после победы над ДР Конго, сообщают Vesti.kz.

Встреча 1/16 финала завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. Главным героем матча стал Кейн, оформивший дубль и обеспечивший своей сборной путёвку в следующий раунд.

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За выход в четвертьфинал Англия сыграет с Мексикой, которая ранее выбила Эквадор. Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в Мехико (Мексика) 6 июля.

"Вот что это значит. Работа выполнена. Увидимся в Мексике", - написал Кейн в социальной сети X, опубликовав фото с матча.

This is what it means.



Got the job done. See you in Mexico. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/GRBSaF8hBL — Harry Kane (@HKane) July 1, 2026

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