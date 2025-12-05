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ЧМ-2026
Вчера 06:15
 

"Увидимся в Мексике". Кейн сделал заявление после дубля на ЧМ-2026

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"Увидимся в Мексике". Кейн сделал заявление после дубля на ЧМ-2026 Харри Кейн в составе сборной Англии на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/thenews2.com©

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал выход команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу после победы над ДР Конго, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал выход команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу после победы над ДР Конго, сообщают Vesti.kz.

Встреча 1/16 финала завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. Главным героем матча стал Кейн, оформивший дубль и обеспечивший своей сборной путёвку в следующий раунд.

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За выход в четвертьфинал Англия сыграет с Мексикой, которая ранее выбила Эквадор. Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в Мехико (Мексика) 6 июля.

"Вот что это значит. Работа выполнена. Увидимся в Мексике", - написал Кейн в социальной сети X, опубликовав фото с матча.

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