Сборная Англии обыграла ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 1/16 финала пошел в Атланте (США) и завершился победой англичан со счетом 2:1.

Конголезцы быстро повели в счете. Уже 7-й минуте Брайан Сипенга вывел команду вперед, пробив с края штрафной в левый угол ворот.

Англичане долго не могли сравнять. Лишь на 75-й минуте Харри Кейн смог вернуть ничью на табло, пробив головой.

На 86-й минуте Кейн пробил с отскока в девятку - забив победный гол и оформив в матче дубль. Два голевых ассиста на свой счет записал Энтони Гордон.

За выход в четвертьфинал ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с Мексикой, которая ранее выбила Эквадор. Этот матч 1/8-й пройдет в Мехико (Мексика) 6 июля в 05:00 по казахстанскому времени.

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