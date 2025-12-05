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ЧМ-2026
Вчера 03:28
 

Хабиб восхитился Кейном после победы Англии на ЧМ-2026

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Хабиб восхитился Кейном после победы Англии на ЧМ-2026 Хабиб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov©

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил игру капитана сборной Англии Харри Кейна после победы над ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил игру капитана сборной Англии Харри Кейна после победы над ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Англичане одержали непростую победу со счетом 2:1 и продолжили борьбу за трофей. По мнению Нурмагомедова, Кейн в очередной раз подтвердил свой высокий уровень.

Также не меньшее впечатление на экс-бойца произвела игра сборной ДР Конго, которая снова сумела навязать борьбу одному из фаворитов турнира.

"Англия проходит дальше, не без труда. Кейн, конечно, проявил себя и свои лидерские качества. В данный момент лучшая "девятка" в мире вместе с Эрлингом. Ждем матча с Мексикой, такой матч нельзя пропускать.

По Конго хочу понять, как такая сборная на равных бодается с Португалией и с Англией, просто как и почему", - написал Нурмагомедов в своем telegram-канале.

Напомним, что следующим соперником сборной Англии станет Мексика, которая в 1/16 финала чемпионата мира обыграла Эквадор. Встреча за путевку в четвертьфинал состоится 6 июля.

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