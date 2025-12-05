Тренер сборной Аргентины объявил решение по Месси на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал состояние капитана команды Лионеля Месси в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Египта, передают Vesti.kz.

По словам специалиста, 39-летний форвард "Интер Майами" готов сыграть в предстоящем матче, несмотря на напряжённый 1/16 финала против Кабо-Верде, который завершился в дополнительное время.

"Месси в порядке, он ни на что не жаловался, несмотря на то, что отыграл все 120 минут в предыдущем матче в возрасте 39 лет. Даже если у него и есть какие-то проблемы, то мне он об этом не говорил. Так что против Египта он сыграет как обычно", — сказал Скалони на пресс-конференции.

Матче 1/8 финала Аргентина - Египет состоится в ночь с 7 на июля. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

В активе Месси семь голов на ЧМ-2026. Столько же мячей у Килиана Мбаппе из сборной Франции и Эрлинга Холанда из сборной Норвегии.

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