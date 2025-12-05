Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан выступил с жесткой критикой в адрес ФИФА после поражения от Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, передает Vesti.kz со ссылкой на beIN Sports.

Его команда вела со счетом 2:0, однако в концовке матча трижды пропустила и завершила выступление на турнире. Хассан заявил, что считает исход встречи несправедливым, и раскритиковал работу судейской бригады.

"Весь мир это видел"

"Я скажу то, что думаю, независимо от последствий: это был явно договорной матч, и весь мир это видел. И я хочу сказать еще одну вещь: если они так сильно хотят, чтобы Аргентина победила, зачем тогда звать всех приезжать и участвовать?

Я уезжаю домой и больше не буду смотреть матчи турнира", - сказал Хассан.

По словам тренера, его команда была лишена нескольких голевых возможностей.

"То, что с нами произошло, было несправедливо. Нам должны были назначить пенальти, гол был отменен, и я не понимаю, почему его отменили.

Даже если голы были забиты из-за ошибок, самая большая ошибка - это не получить то, на что вы имеете право, от тех, кто принимает решения", - добавил он.

Спорные эпизоды

На 58-й минуте египтяне отправили мяч в сетку ворот Аргентины усилиями Мостафы Зико, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за нарушения правил в развитии атаки. Если бы этот гол засчитали, аргентине пришлось бы отыгрываться не с 0:2, а с 0:3, что сделать было бы сложнее.

Кроме того, в концовке встречи футболисты сборной Египта требовали назначить пенальти после падения Хамди Фатхи в штрафной площади. Арбитр не стал указывать на точку, а вскоре аргентинцы провели результативную атаку и на 92-й минуте вырвали победу со счетом 3:2.

"Возможно, дело в маркетинге"

Хассан предположил, что организаторы могли быть заинтересованы в продолжении выступления действующих чемпионов мира.

"Возможно, дело в маркетинге. Возможно, они хотят продвигать чемпионат мира, хотят, чтобы чемпион предыдущего чемпионата мира продолжал оставаться в турнире, хотят сохранить Месси на чемпионате. Но мы сделали все, что должны были сделать, и сделали это очень достойно.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы прошли дальше. Я из тех людей, которые ненавидят проигрывать. А когда поражение, как сегодня, кажется несправедливым, это особенно тяжело. Поэтому прошу наших болельщиков - не расстраивайтесь. Мы очень хотели пройти дальше. Слава Богу за все. Но в футболе есть вещи, которые выходят за рамки самой игры", - заявил специалист.

Хассан поблагодарил своих игроков

Несмотря на поражение, главный тренер сборной Египта высоко оценил игру своей команды, отметив самоотдачу футболистов.

"Меня порадовало то, что мои игроки во многих моментах следовали плану игры и очень хорошо взаимодействовали.

Я очень, очень доволен их усилиями. Большинство наших игроков выступают в чемпионате Египта, тогда как многие футболисты других сборных играют в европейских клубах и находятся в профессиональной среде.

Тем не менее благодаря преимущественно местным игрокам - за исключением Мохамеда Салаха и Омара Мармуша - мы могли конкурировать с кем угодно", - заключил Хассан.

Напомним, что Аргентина, сделав невероятный камбэк в матче с Египтом, вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со Швейцарией.

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