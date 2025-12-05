Талант "Реала" побил рекорд и сотворил историю на ЧМ-2026

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории сборной Турции по футболу, забивавшим на чемпионатах мира, передают Vesti.kz.

Это случилось в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой США. Гюлер отличился на 10-й минуте игры, установив на табло счёт 1:1.

Согласно сведениям Opta, Гюлер стал самым молодым в истории автором гола сборной Турции на мундиале – 21 год и 120 дней. Тем самым талант "Реала" побил рекорд Эмре Белёзоглу, который забил Коста-Рике на ЧМ-2002 в возрасте 21 года и 275 дней.

Ранее сборная Турции лишилась шансов выйти в плей-офф ЧМ-2026, уступив Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) в двух первых турах групповой стадии.

Между тем сборная США уже узнала соперника по плей-офф ЧМ-2026.

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