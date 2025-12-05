Стал известен соперник команды игрока "Астаны" в плей-офф ЧМ-2026

Сборные США и Боснии и Герцеговины сыграют в 1/16 финала ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч плей-офф пройдет 2 июля в Сан-Франциско (США) и начнется в 05:00.

Боснийцы на ЧМ-2026 заняли третье место в группе B, набрав четыре очка. Американцы перед последним туром гарантировали себе первое место в группе D. У одного из хозяев чемпионата мира было шесть баллов после двух туров.

Добавим, что в составе сборной Боснии и Герцеговины выступает полузащитник "Астаны" Иван Башич. Он приял участие во всех трех матчах своей национальной команды на ЧМ-2026.

Отметим, на утро 26 июня известны четыре пары плей-офф мундиаля.

Кто сыграет в 1/16 финала:

ЮАР - Канада;

Бразилия - Япония;

Нидерланды - Марокко;

США - Босния и Герцеговина.

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