Стало известно состояние Мбаппе перед матчем с Испанией за финал ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подходит к полуфинальному матчу чемпионата мира-2026 против Испании не в оптимальном состоянии, передают Vesti.kz.

Как сообщает RMC Sport, форвард до сих пор испытывает дискомфорт в правой лодыжке, которую повредил в четвертьфинальной встрече с Марокко.

По информации источника, на последних тренировках 27-летний футболист занимался по индивидуальной программе и не работал с мячом. Несмотря на это, ожидается, что Мбаппе выйдет в стартовом составе "трёхцветных" на игру с испанцами.

Главный тренер команды Дидье Дешам подтвердил готовность нападающего принять участие в полуфинале. В матче с Марокко Мбаппе был заменен на 77-й минуте после небольшого повреждения голеностопа, однако серьезной травмы удалось избежать.

На нынешнем мундиале Мбаппе провел все шесть матчей сборной Франции, отметившись восемью голами и тремя результативным передачами.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испании состоится в ночь с 14 на 15 июля. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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