Сборная Швеции стала третьей командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу с третьего места в группе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном туре группового этапа команда сыграла вничью с Японией - 1:1. Ранее на турнире она победила Тунис (5:1) и уступила Нидерландам (1:5).

Швеция набрала четыре очка по итогам трех матчей - этого оказалось достаточно для попадания в число восьми лучших сборных, занявших третьи места. Первое место в группе F заняла команда Нидерландов, а второй стала Япония.

Напомним, что в плей-офф выходят не только команды, занявшие первое и второе места в своих группах, но и восемь лучших сборных, финишировавших третьими. На данный момент обладателями таких путевок, помимо Швеции, стали Босния и Герцеговина и Эквадор. Ознакомиться подробнее со статистикой и положением команд можно здесь.

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