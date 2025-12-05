В сборной Португалии объяснили феномен Роналду: поможет выиграть ЧМ?

Полузащитник сборной Португалии по футболу Бруну Фернандеш поделился мнением о роли Криштиану Роналду в национальной команде, передают Vesti.kz.

Футболист объяснил, почему легендарный форвард по-прежнему остается одним из ключевых факторов в борьбе за победу на чемпионате мира-2026.

По словам хавбека, присутствие Роналду в составе дает команде гораздо больше, чем просто голы и результативные действия на поле. Бруну отметил, что многолетний опыт капитана, его характер и отношение к делу продолжают вдохновлять партнеров по сборной:

"Для нас огромная честь играть рядом с Криштиану. Он не только наш партнер по команде, но и человек, который способен приблизить Португалию к победе на чемпионате мира", – заявил Фернандеш в интервью ФИФА.

Полузащитник подчеркнул, что даже спустя более двух десятилетий карьеры Роналду остается примером профессионализма для молодых футболистов.

"У него всегда был менталитет победителя. Криштиану никогда не останавливается на достигнутом и постоянно требует от себя большего. Именно благодаря этому он смог так долго оставаться на вершине мирового футбола", – отметил игрок.

"Тот факт, что он уже более двадцати лет выступает на высочайшем уровне, говорит сам за себя. Такие вещи невозможны без самоотдачи, характера и постоянного стремления совершенствоваться", – добавил полузащитник.

В завершение Фернандеш выразил надежду, что Роналду сможет помочь сборной Португалии добиться главной цели на нынешнем мундиале.

"Я надеюсь, что на этом чемпионате мира он снова сыграет важную роль для нашей команды. Как и всегда, поможет нам своими голами, опытом и лидерскими качествами приблизиться к тому результату, о котором мечтает вся Португалия", – сказал Бруну.

Напомним, что для Роналду предстоящий мундиаль станет уже шестым в карьере. Свой путь на ЧМ-2026 команда Роберто Мартинеса начнет уже сегодня, 17 июня. В матче первого тура группового этапа португальцы сыграют со сборной ДР Конго.

Старт встречи запланирован на 22:00 по времени Казахстана. С расписанием всех матчей шестого игрового дня можно ознакомиться по ссылке.

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