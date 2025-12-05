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ЧМ-2026
Сегодня 10:35
 

Сборная Нидерландов переписала историю футбола после вылета с ЧМ-2026

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Сборная Нидерландов переписала историю футбола после вылета с ЧМ-2026 ©x.com/OnsOranje

Сборная Нидерландов установила уникальное достижение в истории футбола. Это произошло после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против Марокко, передают Vesti.kz.

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Сборная Нидерландов установила уникальное достижение в истории футбола. Это произошло после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против Марокко, передают Vesti.kz.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победила сборная Марокко — 3:2.

Таким образом, сборная Нидерландов стала первой сборной в истории футбола, которая три раза подряд вылетела с ЧМ, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча.

За последние 12 лет Нидерланды ни разу не проиграли на ЧМ в основное или дополнительное время – ни на групповом этапе, ни в плей-офф. Все поражения была зафиксированы только после серии пенальти: на ЧМ-2014 в полуфинале от сборной Аргентины (0:0, 2:4 по пен.), на ЧМ-2022 также от сборной Аргентины, но в 1/4 финала турнира (2:2, 3:4 по пен.).

Последний раз Нидерланды проигрывали на ЧМ в основное время в 2006-м – Португалии в 1/8 финала со счётом 0:1.

Определилась первая пара 1/8-й финала ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Сиэтл   •   1/16 финала, мужчины
2 июля 01:00   •   не начат
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