Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд

Сборная Канады по футболу отметилась сразу несколькими историческими достижениями после победы над командой Катара во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Историческая победа

Встреча прошла на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере (Канада) и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев мундиаля. При этом с Катара доигрывала матч вдевятером после удалений Хомама Аль-Амина и Ассима Мадибо.

Для сборной Канады эта победа стала первой в истории на чемпионатах мира. Канадцы принимают участие в третьем для себя мундиале.

Мощный первый тайм

Как отмечает Opta, команда Джесси Марша нанесла восемь ударов в створ только за первый тайм – Канада стала первой командой с таким показателем за последние 32 года.

Последний подобный случай датирован 1994 годом – тогда Румыния те же восемь раз попала в створ ворот Аргентины к концу первой 45-минутки.

Новый мировой рекорд

Кроме того, сборная Канады сделала 97 касаний мяча в штрафной Катара — это на 26 больше, чем любая другая команда в матче чемпионата мира по футболу за всю историю наблюдений (с 1966 года).

Предыдущий рекорд — 71 касание мяча было у сборной Германии в матче с Коста-Рикой в 2022 году.

Рекорды ЧМ-2026

Канадская национальная команда стала первой сборной не из Европы или Южной Америки, которая смогла забить более пяти голов за матч чемпионата мира.

Также канадцы нанесли в общей сложности 32 удара и владели мячом 79% времени – прежде никто не достигал таких показателей.

Вдобавок, сборная Канады одержала самую крупную победу для хозяек чемпионата мира в 21-м веке.

Канадцы превзошли достижения сборной России, которая в 2018 году обыграла Саудовскую Аравию со счётом 5:0. В последний раз хозяева турнира побеждали крупнее в далёком 1998 году. Тогда французы обыграли Саудовскую Аравию со счётом 8:0. Впоследствии они стали чемпионами мира.

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