Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 11:51
 

Сборная Египта осталась без Салаха на ЧМ-2026: подробности

  Комментарии

Поделиться
Сборная Египта осталась без Салаха на ЧМ-2026: подробности Мохамед Салах. Фото: FB/Egypt National Team©

Болельщики сборной Египта столкнулись с тревожной новостью из-за травмы их капитана Мохамеда Салаха. 34-летний вингер не доиграл матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Ирана (1:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Болельщики сборной Египта столкнулись с тревожной новостью из-за травмы их капитана Мохамеда Салаха. 34-летний вингер не доиграл матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Ирана (1:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Салах вышел в стартовом составе, но был заменён из-за травмы на 57-й минуты при счёте 1:1. Оставшуюся часть встречи он досматривал со скамейке запасных.

Пока о степени серьёзности повреждения не сообщается. Однако болельщики сборной Египта переживают, что могут остаться без лидера после первого в истории выхода из группы чемпионата мира.

Тем не менее не исключено, что тренерский штаб и сам игрок перестраховались. К тому же у египтян есть ещё шесть дней до их матча с Австралией, который состоится 3 июля в Арлингтоне (США).

Определились девять пар 1/16 финала ЧМ-2026: кто с кем?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 07:00   •   не начат
Алжир
Алжир
- : -
Австрия
Австрия
Кто победит в основное время?
Алжир
Ничья
Австрия
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!