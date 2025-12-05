Сборная Египта осталась без Салаха на ЧМ-2026: подробности

Болельщики сборной Египта столкнулись с тревожной новостью из-за травмы их капитана Мохамеда Салаха. 34-летний вингер не доиграл матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Ирана (1:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Салах вышел в стартовом составе, но был заменён из-за травмы на 57-й минуты при счёте 1:1. Оставшуюся часть встречи он досматривал со скамейке запасных.

🚨🚨 Hossam Hassan :



« C’est Salah qui a demandé à sortir après avoir ressenti une gêne à l’ischio ». pic.twitter.com/cyetvl86FL — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) June 27, 2026

Пока о степени серьёзности повреждения не сообщается. Однако болельщики сборной Египта переживают, что могут остаться без лидера после первого в истории выхода из группы чемпионата мира.

Тем не менее не исключено, что тренерский штаб и сам игрок перестраховались. К тому же у египтян есть ещё шесть дней до их матча с Австралией, который состоится 3 июля в Арлингтоне (США).

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