Расписание матчей ЧМ-2026 с 22 на 23 июня: сыграют Аргентина и Франция

В ночь с 22 на 23 июня пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира-2026 по футболу. Vesti.kz представляют расписание игр на ближайшие сутки.

22:00. Группа J. Аргентина - Австрия

Аргентина и Австрия проведут вторые матчи на групповом этапе. В первом туре аргентинцы благодаря хет-трику Лионеля Месси разгромили Алжир (3:0), а австрийцы обыграли сборную Иордании (3:1).

02:00. Группа I. Франция - Ирак

Французы на старте мундиаля уверенно взяли верх над Сенегалом (3:1) и теперь попытаются набрать очки во встрече с иракцами, которые в первом туре группового этапа крупно уступили Норвегии (1:4).

05:00. Группа I. Норвегия - Сенегал

Норвежцы постараются пройти Сенегал и сохранить лидерство в своём квартете. Правда, сенегальцы в этот раз должны дать бой, чтобы после второго тура не лишиться теоретических шансов на выход из группы.

08:00. Группа J. Иордания - Алжир

Иорданцы и алжирцы в первом туре потерпели чувствительные поражения, поэтому в очном поединке будут стремиться разжиться очками. Ведь дальше их ждут непростые игры с Аргентиной и Австрией соответственно.

Все эти матчи будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

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