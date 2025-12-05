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ЧМ-2026
Вчера 21:13
 

Прямая трансляция матчей Япония - Швеция и Тунис - Нидерланды на ЧМ-2026

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Прямая трансляция матчей Япония - Швеция и Тунис - Нидерланды на ЧМ-2026 ©Depositphotos/FreerLaw

В ночь на 26 июня пройдут матчи группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz

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В ночь на 26 июня пройдут матчи группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz

В квартете F сыграют Япония - Швеция и Тунис - Нидерланды. Обе встречи начнутся в 04:00 по времени Астаны. Матч Япония - Швеция в прямом эфире покажет Qazaqstan, а игру Тунис - Нидерланды - Qazsport.

Группа F

1. Нидерланды - 4 очка
2. Япония - 4
3. Швеция - 3
4. Тунис - 0

Сборная Туниса лишилась шансов на выход в плей-офф.

Отметим, что в плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе места, а также восемь лучших обладателей третьего места.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 04:00   •   не начат
Тунис
Тунис
- : -
Нидерланды
Нидерланды
Кто победит в основное время?
Тунис
Ничья
Нидерланды
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