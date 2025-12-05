Прямая трансляция матчей Германии и Кот-д'Ивуара на ЧМ-2026

В ночь на 26 июня сборные Германии и Кот-д'Ивуара проведут свои третьи матчи на групповом этапе чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Германия встретится с Эквадором. Встреча состоится на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде и стартует в 01:00 по времени Астаны. Обслужит её рефери из США - Тори Пенсо. Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Кот-д'Ивуар сыграет с Кюрасао. Стартовый свисток на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии прозвучит также в 01:00. Работать на матче будет шведский судья Гленн Нюберг. Игру в прямом эфире покажет Qazsport.

Группа Е после двух туров

1. Германия - 6 очков

2. Кот-д'Ивуар - 3

3. Эквадор - 1

4. Кюрасао - 1

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе места, а также восемь лучших обладателей третьего места.

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