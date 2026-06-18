Прямая трансляция матча Мексика - Южная Корея за лидерство в группе ЧМ-2026

Утром 19 июня по казахстанскому времени состоится матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Мексики и Южной Кореи, передают Vesti.kz.

Где смотреть матч

Игра группы A пройдёт на стадионе "Эстадио Акрон" в Сапопане (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по времени Казахстана.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя. Начало эфира — в 05:50.

Обе команды начали турнир с побед

Сборная Мексики успешно стартовала на домашнем мундиале, уверенно обыграв команду ЮАР со счётом 2:0.

Южная Корея также начала турнир с победы, взяв верх над Чехией — 2:1.

Таким образом, перед очным противостоянием обе сборные имеют по три очка и делят лидерство в группе A.

Что дальше?

В заключительном туре группового этапа мексиканцы сыграют против Чехии, а сборная Южной Кореи встретится с ЮАР. Оба матча состоятся 25 июня.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финал мирового первенства состоится 19 июля.

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