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ЧМ-2026
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"Прошлый чемпионат мира я смотрел в школе". Ямаль высказался о победе Испании и дебютном голе

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"Прошлый чемпионат мира я смотрел в школе". Ямаль высказался о победе Испании и дебютном голе Ламин Ямаль. Фото: depositphotos/canno73©

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал первую победу Испании на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz

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Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал первую победу Испании на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz

18-летний футболист в игре с Саудовской Аравией вышел на поле в стартовом составе, забил гол и был заменен в перерыве. Ямаль вошел в десятку самых молодых авторов забитых мячей в истории мундиалей.

Видеообзор разгромной победы Испании на ЧМ-2026 с дебютным голом Ямаля


"План был такой: отыграть один тайм и отдохнуть, но прежде всего помочь команде. Первая игра сложилась не совсем в нашу пользу, но теперь мы пришли в себя и настроены на большее. Все получилось так, как мы хотели — счет 3:0 позволил мне отдохнуть, так что все было идеально.

Ничья в матче, который, как тебе кажется, ты должен был выиграть, очень расстраивает. Это заставило нас много думать и помогло нам подойти к этой игре именно так, как мы хотели.

Я всегда мечтал попасть на чемпионат мира, и возможность забить в своем первом матче в стартовом составе — это мечта. Я смотрел прошлый чемпионат мира в школе, поэтому возможность забить здесь, когда моя мама и моя семья на трибунах, — это мечта", — цитирует Ямаля сайт ФИФА.

Напомним, Испания в матче второго тура группы H ЧМ-2026 победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0. До этого команда Ямаля сыграла нулевую ничью с Кабо-Верде. В заключительном туре "красная фурия" сыграет с Уругваем.

В плей-офф выйдут команды, занявшие по итогам трех туров первые-вторые места в группах. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станут третьими.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026

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