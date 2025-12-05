Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал первую победу Испании на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

18-летний футболист в игре с Саудовской Аравией вышел на поле в стартовом составе, забил гол и был заменен в перерыве. Ямаль вошел в десятку самых молодых авторов забитых мячей в истории мундиалей.

Видеообзор разгромной победы Испании на ЧМ-2026 с дебютным голом Ямаля

"План был такой: отыграть один тайм и отдохнуть, но прежде всего помочь команде. Первая игра сложилась не совсем в нашу пользу, но теперь мы пришли в себя и настроены на большее. Все получилось так, как мы хотели — счет 3:0 позволил мне отдохнуть, так что все было идеально.

Ничья в матче, который, как тебе кажется, ты должен был выиграть, очень расстраивает. Это заставило нас много думать и помогло нам подойти к этой игре именно так, как мы хотели.

Я всегда мечтал попасть на чемпионат мира, и возможность забить в своем первом матче в стартовом составе — это мечта. Я смотрел прошлый чемпионат мира в школе, поэтому возможность забить здесь, когда моя мама и моя семья на трибунах, — это мечта", — цитирует Ямаля сайт ФИФА.