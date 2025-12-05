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ЧМ-2026
Сегодня 09:20
 

Определились полуфиналисты ЧМ-2026 по футболу: кто и когда сыграет

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Определились полуфиналисты ЧМ-2026 по футболу: кто и когда сыграет Килиан Мбаппе в составе сборной Франции на ЧМ-2026. Фото: instagram.com/equipedefrance©

На чемпионате мира-2026 по футболу определились все участники полуфинала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На чемпионате мира-2026 по футболу определились все участники полуфинала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последней в 1/2-ю отобрались сборные Англии и Аргентины. Подопечные Томаса Тухеля в четвертьфинале выбили Норвегию благодаря дублю Джуда Беллингема. А Аргентина с Лионелем Месси в составе обыграла Швейцарию.

Таким образом, борьбу за титул продолжают четыре национальные команды.


Пары 1/2 финала ЧМ-2026

* Франция — Испания (15 июля, 00:00 по казахстанскому времени)
* Англия — Аргентина (16 июля, 00:00)

Будет ли повторение финала?

Финал чемпионата мира-2026 может стать повторением решающего матча предыдущего мундиаля. 

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. На мировом первенстве в 2022 году она в финале победила Францию.

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