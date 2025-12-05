Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер установил новое личное достижение в истории чемпионатов мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Эквадора стал для 40-летнего вратаря 22-м на мировых первенствах. Он превзошёл легендарного аргентинца Диего Марадону, который за свою карьеру сыграл на мундиалях 21 встречу.

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Нойер впервые появился на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР и с тех пор неизменно оставался первым номером немецкой сборной.

Среди голкиперов именно Нойеру принадлежит рекорд по числу проведенных матчей на чемпионатах мира. Общий же рекорд турнира удерживает капитан сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого 26 игр.

Напомним, что Германия сенсационно уступила Эквадору со счетом 1:2, но вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе Е.

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