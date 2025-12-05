Определились стартовые составы сборных Норвегии и Англии на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Майами (США). Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 02:00 по казахстанскому времени.

Сборная Норвегии начнет игру в следующем составе: Орьян Нюланд, Кристоффер Айер, Давид Мёллер Вольфе, Торбьорн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге (капитан), Мартин Эдегор, Андреас Шьельдеруп, Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Юлиан Рюэрсон.

В стартовый состав Англии вошли: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Нико О’Райли, Джон Стоунз, Марк Гехи, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Энтони Гордон и Нони Мадуэке.

Победитель встречи продолжит борьбу за титул и в полуфинале сыграет с командой, которая окажется сильнее в противостоянии Аргентины и Швейцарии. Этот матч начнется в 06:00.

Ранее первую полуфинальную пару составили Франция и Испания.

Посмотреть матч Норвегия - Англия можно по этой ссылке.

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