Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог сдержать эмоций после вылета своей команды с чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильцы завершили выступление на турнире, уступив Норвегии в матче 1/8 финала со счетом 1:2. Главным героем встречи стал форвард скандинавской команды Эрлинг Холанд, оформивший дубль.

Холанд отправил Неймара домой: видеообзор победы Норвегии над Бразилией

Неймар сумел отличиться лишь в компенсированное ко второму тайму время, забив гол престижа, однако спасти свою команду от поражения не смог.

После финального свистка камеры запечатлели, как 34-летний нападающий не сдержал слез, переживая болезненное поражение и завершение выступления сборной Бразилии на мировом первенстве.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!