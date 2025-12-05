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ЧМ-2026
Сегодня 04:26
 

Холанд отправил Неймара домой: видеообзор победы Норвегии над Бразилией

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Холанд отправил Неймара домой: видеообзор победы Норвегии над Бразилией Эрлинг Холанд и сборная Норвегии на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/thenews2.com©©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Норвегии обыграла Бразилию и вышла в четвертьфинал.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Норвегии обыграла Бразилию и вышла в четвертьфинал.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась победой скандинавской команды со счетом 2:1.

Дубль в составе победителей оформил Эрлинг Холанд. Бразилию же от поражения всухую спас Неймар, который уже в добавленное время забил гол престижа, реализовав пенальти.

Видео лучших моментов матча Бразилия - Норвегия:

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