Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Норвегии обыграла Бразилию и вышла в четвертьфинал.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась победой скандинавской команды со счетом 2:1.

Дубль в составе победителей оформил Эрлинг Холанд. Бразилию же от поражения всухую спас Неймар, который уже в добавленное время забил гол престижа, реализовав пенальти.

Видео лучших моментов матча Бразилия - Норвегия:



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