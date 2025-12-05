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ЧМ-2026
Сегодня 07:32
 

Неймар отреагировал на свой дебют на ЧМ-2026

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Неймар отреагировал на свой дебют на ЧМ-2026 ©x.com/CBF_Futebol

Нападающий сборной Бразилии Неймар впервые появился на поле на ЧМ-2026. Звёздный форвард дебютировал на турнире в матче заключительного тура группового этапа против Шотландии, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Бразилии Неймар впервые появился на поле на ЧМ-2026. Звёздный форвард дебютировал на турнире в матче заключительного тура группового этапа против Шотландии, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер "селесао" Карло Анчелотти выпустил 34-летнего футболиста во втором тайме, когда бразильцы уже контролировали ход встречи. В итоге пятикратные чемпионы мира уверенно довели игру до победы со счётом 3:0 и завершили групповой этап на мажорной ноте.

"Это было замечательно! Фантастический момент. Спасибо", – передаёт слова бразильца журналист Фабрицио Романо.

После выхода на поле звезды "Сантоса" счёт на табло больше не изменился. Для Неймара этот матч стал первым в составе сборной Бразилии почти за три года.

Бразильцы завершили групповой этап на первом месте, набрав семь очков.

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