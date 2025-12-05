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ЧМ-2026
Сегодня 03:24
 

Назван лучший игрок первого матча плей-офф ЧМ-2026

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Назван лучший игрок первого матча плей-офф ЧМ-2026 Фото: ig/fifaworldcup©

Полузащитник сборной Канады Стефан Эуштакиу был признан лучшим игроком стартового матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против команды Южной Африки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Канады Стефан Эуштакиу был признан лучшим игроком стартового матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против команды Южной Африки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эуштакиу стал героем матча, забив единственный гол на второй компенсированной минуте и принеся своей сборной победу со счетом 1:0.

Благодаря этому успеху Канада первой пробилась в 1/8 финала мирового первенства. Следующим соперником североамериканской команды станет победитель пары Нидерланды — Марокко.


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