Полузащитник сборной Канады Стефан Эуштакиу был признан лучшим игроком стартового матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против команды Южной Африки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эуштакиу стал героем матча, забив единственный гол на второй компенсированной минуте и принеся своей сборной победу со счетом 1:0.

Благодаря этому успеху Канада первой пробилась в 1/8 финала мирового первенства. Следующим соперником североамериканской команды станет победитель пары Нидерланды — Марокко.

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