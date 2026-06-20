На ЧМ-2026 зафиксирован абсолютный антирекорд

На чемпионате мира по футболу 2026 года был установлен уникальный антирекорд, который ранее не встречался за всю историю ведения статистики турнира.

Защитник Парагвая вошёл в историю со знаком минус

Необычное достижение было зафиксировано в матче группового этапа между сборными Турции и Парагвая, завершившемся победой южноамериканской команды со счётом 1:0.

Героем статистического отчёта стал защитник парагвайцев Омар Альдерете. Футболист провёл на поле все 90 минут, однако за весь матч сумел выполнить лишь одну точную передачу.

По данным Opta, это худший показатель среди игроков, отыгравших полный матч на чемпионатах мира с момента начала сбора подобной статистики в 1966 году.

Всего один точный пас за матч

За время встречи Альдерете предпринял семь попыток передач, но только одна из них достигла партнёра по команде. Таким образом, точность его пасов составила всего 14 процентов.

Несмотря на столь неудачные индивидуальные показатели в игре с мячом, сборная Парагвая сумела добиться минимальной победы над Турцией и заработать важные три очка на групповом этапе мирового первенства.

Исторический показатель

Как отмечает источник, ни одному футболисту, отыгравшему полный матч на чемпионатах мира за последние почти 60 лет, не удавалось завершить встречу с таким низким количеством точных передач. Именно поэтому результат Альдерете стал абсолютным антирекордом турнира.

Сборная Ирана покинула США после первого матча ЧМ-2026